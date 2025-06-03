Ролан Гаррос. Чжэн Циньвэнь не смогла победить Соболенко в четвертьфинальном матче

Китайская теннисистка завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Арина Соболенко (-, 1) 6:7(3), 3:6

Чжэн Циньвэнь потерпела седьмое поражение в восьми матчах против Соболенко. В прошлом месяце китаянка смогла впервые обыграть ее в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Чжэн Циньвэнь провела свой четвертый четвертьфинал на уровне Grand Slam и первый на Ролан Гаррос.

Арина Соболенко в полуфинале турнира встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 5).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua