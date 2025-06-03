Киев Кэпиталз сохранил в своих рядах универсала

ХК «Кэпиталз». Никита Лесников

Финалист минувшего чемпионата Украины «Киев Кэпиталз» объявил о новом сотрудничестве с универсальным 25-летним хоккеистом Никитой Лесниковым, – сообщают соцсети «Столичных».

Уроженец Броваров начинал свою карьеру в нападении, но еще в своем предыдущем клубе херсонском «Днепре» тренерский штаб переквалифицировал Никиту на позицию защитника. В сезоне-2024/25 игрок преимущественно отыграл в обороне, но при этом набрал в регулярном чемпионате – 16 (8+8) очков в 25 матчах. В плей-офф Лесников записал в актив 3 (1+2) балла в 11 поединках.

Ранее киевский клуб переподписал контракты с семью хоккеистами: вратарем – Назаром Бойко, защитниками – Тимуром Лапко, Владиславом Луговым, Матвеем Мазко, Валентином Сирченко и нападающими – Евгением Секирко и Сергеем Черненко.

sport.ua