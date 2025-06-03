ОФИЦИАЛЬНО. У чемпиона мира отобрали победу, а результат боя аннулировали

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Наваррете

В ночь на 11 мая на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием стал титульный бой во втором полулегком весе (до 59 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версии WBO Эммануэль Наваррете (40–2–1, 32 КО, Мексика) и претендент из Филиппин Чарли Суарес (18–0, 10 КО).

После шестого раунда поединок был остановлен из-за рассечения у Наваррете – судья решил, что было столкновение головами, поэтому не позволил боксерам продолжить бой. После подсчета судейских записок была зафиксирована победа чемпиона, которая удивила многих фанатов и экспертов.

После боя многие болельщики считали, что Суарес нанес законный удар и мог выиграть эту встречу. Накануне Атлетическая комиссия Калифорнии (CSAC) посмотрела все возможные видеоповторы скандального эпизода и приняла решение аннулировать результат.

Оказалось, что претендент из Филиппин действительно ударил соперника по все правилам, однако CSAC решили не засчитывать победу Суаресу, а провести реванш. Дату и место второго поединка промоутеры объявят позже.

sport.ua