Усик прокомментировал бой двух боксеров из рф за абсолют в полутяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз на поединок двух россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолюта в полутяжелом весе:

«Кто победит? Я думаю Бивол. У него хорошая работа ног, хорошее движение. Я смотрел бой с Канело Альваресом. Хороший бокс, защита, контрудары и комбо», – сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Бой Бивола и Бетербиева должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, однако из-за травмы ноги Артура поединок был перенесен. Новая дата – 12 октября.

Александр Усик также заявил, что может вернуться в крузервейт после реванша с Тайсоном Фьюри.

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sport.ua