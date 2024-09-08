Усик рассказал, балует ли он своих детей

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как воспитывает своих детей.

«Мне часто задают вопрос о моих детях. У меня их четверо. Дай Бог у нас еще будет пятый ребенок. Но момент такой, что когда меня спрашивают, балую я своих детей или нет – да. Но и в строгости они у меня тоже живут. Потому что эту эмоцию детства они будут помнить всю жизнь – как папа порадовал тебя или осуществил какую-то твою маленькую мечту.

Просто элементарные вещи – самокат сыну. Бабушки сразу: «Самокат? Это опасно!" Нет, я его научу. Я скачал программу, установил на программе максимальную скорость 10 километров в час, шлем, наколенники, то есть защиту. Нужно научить ребенка лазить по деревьям, а не запрещать ему это. Задача родителей – сделать так, чтобы наши дети могли жить без нас, без нашей помощи, сами. Вот наша задача воспитания», – сказал Усик.

Отметим, что у Александра четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

sport.ua