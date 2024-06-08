Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа

BOXXER/ Lawrence Lustig. Мартин Баколе и Бен Шалом

Промоутер Бен Шалом назвал своего клиента Мартина Баколе (20-1, 15 KO) «самым избегаемым супертяжеловесом» на планете.

«Мартин Баколе – самый избегаемый человек в гламурном дивизионе, который в свой хороший день может побить любого супертяжеловеса на планете. Конголезский панчер – невероятно опасный соперник для любого в его весе.

У него есть все физические данные, необходимые для того, чтобы достичь вершины спорта. У него отличная выносливость, он очень силен и, кроме того, он очень хороший боксер.

Это лишь вопрос времени, когда он будет ужинать за одним столом с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Александром Усиком», – заявил Шалом.

В октябре прошлого года Баколе одержал лучшую в карьере победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом. Однако с тех пор ему никак не удается получить крупный бой. 3 августа Баколе сразится против Джареда Андерсона (17-0, 15 KO).

sport.ua