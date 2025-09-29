КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Известный промоутер Александр Красюк рассказал, о чем говорил с Александром Усиком после реванша с Даниэлем Дюбуа.

«Да, мы разговаривали с Александром после боя. Я сказал Усику, что нам следовало прекратить наше сотрудничество раньше. Как только я ушел, Александр выполнил самый быстрый и мощный нокаут в карьере. Необычно было наблюдать за его боем в спорт-баре с фанатами, но мне это понравилось», – сказал Красюк.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

