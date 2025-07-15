Дюбуа объяснил, почему был нокаутирован Усиком в первом бою

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа вспомнил первый бой против Александра Усика в Польше и высказался о реванше.

«На этот раз Усика ждет настоящий бой. У меня есть план и я его выполню. В первом нашем поединке я просто не был готов на все 100%. Я не оглядываюсь назад, я боксер будущего», – отметил Даниель.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua