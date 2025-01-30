Шейн МАКГИГАН: «Знаете в чем главная особенность Усика?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный тренер Шейн Макгиган отреагировал на реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

«Первый бой не создавал никаких предпосылок для реванша. А во втором бою для Тайсона вообще все пошло не так. Знаете в чем главная особенность Усика? Александр умный боксер, который тебя всегда просчитывает и залезает в голову. У Тайсона просто закончились идеи, у него были бы шансы победить Усика, если бы он вышел на бой на задней ноге и с меньшим весом. Однако Фьюри до сих пор опасен, ведь он искренне верит, что победил в реванше», – сказал Макгиган.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua