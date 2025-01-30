Пресса назвала несколько причин аварии Хэмилтона

Мы рассказывали о том, что в среду на тестах в Барселоне Льюис Хэмилтон разбил машину. Семикратный чемпион мира не пострадал, но команде пришлось досрочно завершить работу на трассе – механики до конца дня восстанавливали SF-23, поэтому Шарль Леклер не смог сесть за руль.

Итальянской прессе удалось выяснить несколько причин, которые привели к аварии Хэмилтона. По информации Autoracer, Льюис наехал на кочку в 12-м повороте, потерял контроль над SF-23 и врезался в защитный барьер.

Однако это не единственная причина, которую озвучивает пресса. По данным Sky Italia, Льюис тестировал новый педальный узел и пытался приноровиться к особенностям работы тормозов Brembo, которые стоят на Ferrari. За годы выступлений в Mercedes Хэмилтон привык к тормозам производства Carbon Industries и даже узнавал у Ferrari, есть ли возможность поставить эти тормоза на его машину, однако получил отказ.

По слухам, в момент вылета Льюис работал над техникой торможения, с учётом особенностей Brembo, и это спровоцировало вылет за пределы трассы.

В четверг Ferrari продолжила тесты в Барселоне с Антонио Джовинацци и Дино Бегановичем.

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