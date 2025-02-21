Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Фрэнк Уоррен

21 февраля состоялась церемония взвешивания во время большой недели бокса.

Вечером 22 февраля на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде состоится шоу бокса.

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В соглавном поединке встретятся новозеландец Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) и Мартин Баколе из ДР Конго (21–1, 15 KO).

Планировалось, что Паркер будет сражаться с Даниелем Дюбуа (24–2, 22 КО), но британец снялся с боя из-за болезни, и его на коротком уведомлении заменил Мартин Баколе.

Джозеф Паркер показал на весах 121,1 кг и провел шуточную битву взглядов с Фрэнком Уорреном, главой Queensberry Promotions.

Его новый соперник Мартин Баколе находится по пути в Эр-Рияд и в церемонии участия не принимал.

В главном событии вечера бой-реванш за абсолют проведут Артур Бетербиев (175 фунтов, 79,4 кг) и Дмитрий Бивол (174,1 фунт, 79 кг).

Паркер – Баколе, Бетербиев – Бивол. Церемония взвешивания. Смотреть LIVE

ВИДЕО. Паркер провел взвешивание и дуэль взглядов с Уорреном. А где Баколе?

ВИДЕО. Церемония взвешивания: Паркер – Баколе, Бетербиев – Бивол

Новый файткард шоу в Эр-Рияде

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