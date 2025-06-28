Обидчик украинца уничтожил соперника в первом раунде и стал чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Мбилли

В ночь на 28 июня на арене «Centre Videotron» в канадском городе Квебек состоялся вечер бокса от промоутера Камиля Эстефана (Eye Of The Tiger).

Главным событием шоу стал бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). На ринге встретились Кристиан Мбилли (28–0, 23 КО) из Франции и представитель Польши Мацей Сулецки (33–3, 13 КО).

Поединок завершился в первом раунде – Сулецки не успевал за оппонентом и пропускал все, что летело в его сторону. Мбилли полностью контролировал ход боя, словил поляка апперкотом и заставил рефери остановить поединок.

Мбилли стал временным чемпионом мира и теперь претендует на бой с мексиканцем Саулем Альваресом, который владеет четырьмя титулами в дивизионе. Однако, для начала Канело должен разобраться с Теренсом Кроуфордом – их бой запланирован на сентябрь.

Стоит отметить, что Мбилли в августе прошлого года встречался с украинцем Сергеем Деревянченко и победил единогласным решением судей.

Кристиан Мбилли (Франция) – Мацей Сулецкий (Польша) – TKO 1/12

Видеообзор боя:

sport.ua