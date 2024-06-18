Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Фьюри выиграет бой-реванш. Он на этот раз серьезно отнесется к бою с Усиком. Тайсон его нокаутирует. Фьюри просто в первом бою недооценил его и проиграл. Тайсон не должен был проигрывать этому парню», – сказал Тони.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua