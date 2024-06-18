Шумахер: Переход Макса в Mercedes опасен для Расселла

Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, ныне сотрудничающий с телеканалом Sky Deutschland в качестве эксперта, предположил, что если Макс Ферстаппен всё-таки примет предложение Тото Вольффа и когда-нибудь перейдёт в Mercedes, то Джордж Расселл окажется в непростом положении.

Мало кто сомневается, что в Mercedes готовы пригласить Ферстаппена, и вопрос лишь в том, захочет ли этого сам гонщик, которого формально связывают с Red Bull долгосрочные контрактные обязательства.

При этом Тото Вольфф и руководство Mercedes делает ставку на Андреа Кими Антонелли, которому пока нет даже 18 лет, однако на прошлой неделе стало известно об изменениях, внесённых FIA в правила получения суперлицензии, поэтому, в теории, талантливый итальянец вполне может дебютировать в Формуле 1 уже в этом сезоне в составе Williams, заменив Логана Сарджента.

Если Антонелли нормально справится, то его шансы стать новым напарником Джорджа Расселла сразу возрастут. О том, каким может быть дальнейшее развитие ситуации, и рассуждал Ральф:

«Если Макс Ферстаппен действительно решит уйти из Red Bull, я вполне могу представить, что для него найдётся место в Mercedes. После чего Джордж Расселл может оказаться в довольно неприятном положении. Он очень талантливый гонщик, но при этом совершает немало ошибок. И если трёхкратный чемпион мира выйдет на рынок пилотов, это также может означать, что Расселл окажется в опасности».

По мнению Шумахера, если бы Ферстаппен уже сейчас выступал за Mercedes, то в Канаде он бы не упустил победу: «С Максом команда Mercedes могла бы выиграть гонку в Монреале, это же понятно. Макс – тот гонщик, с которым шансы на победу сразу возрастают.

Mercedes давно не побеждала в гонках, и чтобы команда вернулась в лидеры, ей срочно нужен чемпион мира. Кроме того, Ферстаппен такой человек, которого отличает очень консервативное, традиционное отношение к работе, с ним приятно иметь дело, и он настоящий спортсмен. Поэтому вполне можно представить, что с ним Тото Вольфф и Mercedes могут многого добиться и будут готовы многое для него сделать».

Источник