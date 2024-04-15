Фамен: Вопрос о продаже команды вообще не стоит

Начало сезона 2024 года для Alpine F1 иначе как провальным не назовёшь. Позади четыре этапа, а на счету заводской команды Renault пока нет очков, и выше 15-го места по итогам прошедших Гран При её гонщикам подниматься не удавалось. Причём во вторую часть квалификации они выходили только дважды.

Понятно, что от команды с таким статусом и таким бюджетом ожидают совершенно иных результатов, например, в 2022-м, в первый год, когда вступил в силу новый технический регламент, Alpine заняла 4-е место в Кубке конструкторов. А сейчас она последняя.

Казалось бы, в подобной ситуации совет директоров концерна Renault Group может поставить вопрос о целесообразности продолжения программы в Формуле 1, однако Брюно Фамен, руководитель команды, уверяет, что об этом речь не идёт вообще.

«Наш с Alpine совместный проект направлен на повышение узнаваемости этого бренда в глобальном масштабе, и делается это через автоспорт, прежде всего через Формулу 1, – рассказал он в интервью официальному сайту чемпионата. – Высшее руководство концерна нас полностью поддерживает. Вопрос о продаже команды вообще не стоит. Мы продолжим трудиться, чтобы достичь наших целей.

Период сейчас невесёлый, в плане результатов мы не на том уровне, на каком хотим быть. Мы занимаемся этим проектом вовсе не для того, чтобы финишировать в районе 15-го или 16-го места. Мы хотим бороться в первых рядах, хотим повышать эффективность нашей машины, чтобы как можно скорее бороться за подиумы и победы.

В руководстве концерна понимают, насколько это непросто. Это очень трудное испытание, и тут надо отдать должное нашим соперникам. Поэтому, чтобы сражаться в первых рядах, надо повысить уровень наших выступлений, добиться улучшений.

Но в истории нашей команды, которая раньше называлась Renault, в самом начале, в 70-х, уже были времена, когда над нами все смеялись, но именно тогда мы демонстрировали нашу силу. И сейчас мы хотим использовать тот опыт, потому что знаем – у всех бывают взлёты и падения. Сейчас мы переживаем тяжёлый период, но постараемся использовать эту ситуацию, чтобы стать сильнее. Разумеется, мы проведём в команде необходимые реформы, чтобы добиться наших целей.

Машина, которой мы сейчас располагаем – это итог работы предыдущего руководства команды. Но важнее то, чем мы занимаемся сейчас, и работа, которую мы проводим, меня радует. Конечно, предстоит проделать долгий путь и многое улучшить».

Определённых улучшений в Alpine рассчитывают добиться уже этой весной: к майскому Гран При Майами команда готовит комплекс технических новинок, после чего модернизация шасси продолжится, хотя в какой-то момент нужно будет сворачивать эту программу и начинать готовиться к переменам, которые грядут в Формуле 1 в 2026 году. Но до этого пока далеко.

Контракт обоих пилотов Alpine – и Эстебана Окона, и Пьера Гасли – истекают в конце года, но похоже, что Фамена это не тревожит, несмотря на нынешнее положение команды, когда участие в гонках не доставляет им особой радости.

«Мы довольны нашими гонщиками, а они довольны нами, – заверил он. – Мы постоянно с ними общаемся. Посмотрим, чего нам удастся добиться в будущем. Мы сейчас не в лучшем положении, но у нас серьёзный проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Мы подключили немалые силы к проекту 2026 года, уже идёт разработка новой силовой установки, мы будем постепенно всё оптимизировать.

Нам не нужно убеждать наших гонщиков остаться. Я ценю их конструктивный подход к работе с командой, и это проявляется не только в том, как они общаются с прессой, но и внутри коллектива. Мы стараемся найти решение проблем, связанных с машиной, и оба гонщика нам очень помогают.

При этом мы присматриваемся к ситуации на рынке пилотов, а также у нас есть своя гоночная академия, в которой мы занимаемся подготовкой молодых талантов. У нас есть Джек Дуэн, он наш резервный пилот, а также Виктор Мартен, выступающий в Формуле 2. В общем, у нас широкий выбор вариантов. Мы довольны Эстебаном и Пьером, но при необходимости готовы реагировать.

Впрочем, если честно, нам некуда спешить. Сначала надо решить другие проблемы и добиться улучшений. Мы готовы решать кадровые вопросы, но никакой спешки с этим нет.

Мы понимаем, что впереди серьёзные перемены, связанные с переходом на новый регламент, и это хорошая возможность добиться изменений нашего положения. Мы хотим воспользоваться этой возможностью – такова наша цель».

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