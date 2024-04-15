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Футбол

Пушич: Нужно защищать наших игроков, не допускать убийственных подкатов

Пушич убийственных подкатов

Главный тренер Шахтера Марино Пушич считает, что арбитры должны чаще наказывать соперников за жесткие нарушения правил против исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. 

< Такое мнение коуч "горняков" высказал на пресс-конференции после победного матча 24 тура УПЛ против Ворсклы.

«Должен сказать, что в случае с такими игроками, как Судаков, соперники всегда пытаются бросить ему вызов, сфолить на нем, и вы видели первый тайм – нужно посмотреть, мы играем в футбол ради таких игроков, и у нас их много, таких исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. защищать, не допускать «убийственных» подкатов и прочего, на что никак не реагируют, мы ведь должны защищать футбол.

И это то, чего я прошу: защищать футбол. И в этом вопрос. А потом я слышу от всех вас об этом. Да, он травмировался. И нравится ли вам, что он травмировался, один из важнейших игроков сборной? Я не говорю, что против него нельзя делать подкаты. Конечно, можно. Мы играем в жесткую игру, но в жестких играх существуют пределы.

И я сегодня хотел видеть эти границы, а не такую ​​красную карточку, которую мы получили, когда Зубков пытался отобрать мяч на подборе. Это не защита игры, это ее разрушение. Это то, что я хотел сказать, больше мне нечего добавить»,  — сказал Пушич.

Шахтер минимально победил Ворсклу в напряженном матче благодаря голу Даниила Сикана. Более половины второго второго тайма донецкая команда играла в меньшинстве из-за удаления Александра Зубкова, который в одном из эпизодов ногой попал по голове Павла Исенко. 

champion.com.ua

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