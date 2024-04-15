Пушич: Нужно защищать наших игроков, не допускать убийственных подкатов

Главный тренер Шахтера Марино Пушич считает, что арбитры должны чаще наказывать соперников за жесткие нарушения правил против исполнителей, которые могут красиво играть в футбол.

< Такое мнение коуч "горняков" высказал на пресс-конференции после победного матча 24 тура УПЛ против Ворсклы.

«Должен сказать, что в случае с такими игроками, как Судаков, соперники всегда пытаются бросить ему вызов, сфолить на нем, и вы видели первый тайм – нужно посмотреть, мы играем в футбол ради таких игроков, и у нас их много, таких исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. защищать, не допускать «убийственных» подкатов и прочего, на что никак не реагируют, мы ведь должны защищать футбол. И это то, чего я прошу: защищать футбол. И в этом вопрос. А потом я слышу от всех вас об этом. Да, он травмировался. И нравится ли вам, что он травмировался, один из важнейших игроков сборной? Я не говорю, что против него нельзя делать подкаты. Конечно, можно. Мы играем в жесткую игру, но в жестких играх существуют пределы. И я сегодня хотел видеть эти границы, а не такую ​​красную карточку, которую мы получили, когда Зубков пытался отобрать мяч на подборе. Это не защита игры, это ее разрушение. Это то, что я хотел сказать, больше мне нечего добавить», — сказал Пушич.

Шахтер минимально победил Ворсклу в напряженном матче благодаря голу Даниила Сикана. Более половины второго второго тайма донецкая команда играла в меньшинстве из-за удаления Александра Зубкова, который в одном из эпизодов ногой попал по голове Павла Исенко.

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