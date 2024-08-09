Роналду – Пепе: Мы выиграли все на поле, но самое главное достижение – наша дружба

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Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе.

"Мне не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе.

Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это", – написал Роналду, добавив совместные фото с Пепе.