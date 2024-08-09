Победитель ОИ-2008 оценил шансы Хижняка покорить профессиональный бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Итальянский победитель Олимпийских игр 2008 Роберто Каммарелле оценил шансы украинского золотого призера Олимпиады-2024 Александра Хижняка покорить профессиональный бокс:

«Александр тоже имеет все лучшие качества украинской школы бокса для того, чтобы стать чемпионом мира, но каждая карьера имеет свою историю. Все будет зависеть от того, сможет ли Хижняк модифицировать свой бокс, в целом приспособиться к требованиям профессионального бокса, а также какую весовую категорию он выберет.

Безусловно, он – классный боксер, он знает, как боксировать хорошо, и ему точно хватает характера. Я могу только пожелать ему всего наилучшего и с нетерпением жду, когда снова смогу насладиться его боями в ринге».

sport.ua