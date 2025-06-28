Майк ТАЙСОН: «Это будет великолепный бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

28 июня в американском городе Анахайм состоится бой между боксером-шоуменом Джейком Полом и бывшим чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим – сыном легенды бокса Хулио Сезара Чавеса.

Легенда бокса Майк Тайсон лаконично отреагировал на организацию этого поединка.

«Это будет великолепный бой», – сказал Тайсон.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80–72, 79–73, 79–73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua