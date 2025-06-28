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Футбол

Юрген Клопп рассказал об отношениях с Ливерпулем после ухода из клуба

Юрген Клопп рассказал об отношениях с Ливерпулем после ухода из клуба

    • Экс-тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об отношениях с клубом после ухода из команды.

    По словам немецкого наставника, иногда он общается с некоторыми игроками "Ливерпуля". Он рад проведённому времени в команде, но при этом рад, что больше не работает в клубе.

    "Контакт с "Ливерпулем" очень хороший — некоторые игроки время от времени пишут или присылают одну-две фотографии из отпуска. Владельцы теперь хорошие друзья.

    Также время от времени писал Арне, мы виделись впервые. Он был рад моему жесту в то время (пропеть его имя на поле после финальной игры).

    И честно говоря: когда все так хорошо начиналось при нем, я на мгновение спросил себя как человека, считаю ли я, что это хорошо, что так происходит (смеется). Да, это действительно хорошо — это делает меня счастливым. Недавно я вернулся в Ливерпуль в качестве посла LFC Foundation, и было приятно снова всех увидеть.

    Но я рад, что мне больше не нужно быть там каждый день. Время в Ливерпуле было чудесным, но оно закончилось. Красочный букет, полный воспоминаний — и 99% из них прекрасны", – сказал Клопп.

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    • Напомним, что Юрген Клопп работал в "Ливерпуле" с октября 2015 – май 2024 года.

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