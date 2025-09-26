“Крепко целую, брат”. Легендарный экс-защитник Реала отреагировал на завершение карьеры Бускетса

Долгое время выступавший за мадридский "Реал" защитник "Монтеррея" Серхио Рамос обратился к своему многолетнему партнёру по сборной Испании Серхио Бускетсу, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2025.

"Буси, ты — пример того, как быть выдающимся игроком, оставаясь при этом обычным человеком. Ты всегда выделялся классом, видением поля, качеством футбола и скромностью. Футбол теряет одного из самых ярких полузащитников, с которыми мне приходилось играть. Спасибо за всё, ты отличный игрок, товарищ и друг. Желаю успехов в новом этапе жизни. Крепко целую, брат", — написал Рамос в Instagram.

Бускетс провёл большую часть карьеры в "Барселоне", с которой выиграл три Лиги чемпионов и девять чемпионатов Испании. За сборную Испании полузащитник сыграл 143 матча, став чемпионом мира и Европы. С 2023 года он выступает за "Интер Майами", контракт с которым рассчитан до конца сезона-2025.

