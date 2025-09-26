Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Малиньяджи

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался об украинском городе Донецке, часть которого оккупирована террористами путина.

«Донецк — особый город. Именно там я завоевал свой второй и последний титул чемпиона мира. Для боксера это вершина карьеры — момент, который останется в памяти навсегда. Особое впечатление произвели и сами дончане. Несмотря на то, что я был гостем и победил их бойца, меня встретили с большим уважением: после боя подходили, поздравляли, искреннежимали руку. Это были добрые и достойные люди.

А потом началась война. Я видел фото с поврежденной «Донбасс Ареной», узнал о разрушенном аэропорте и исчезнувшем отеле. То, что так долго и дорого строилось, превратилось в руины. Еще больнее было слышать от знакомых, которые остались в городе, о гуманитарной катастрофе — нехватке воды, когда люди вынуждены собирать дождевую в лужах. Кто-то сбежал, а кто-то остался и выживает в нечеловеческих условиях. У меня до сих пор есть друзья в Донецке, и мне очень жаль, что им приходится все это переживать. Донецк для меня — это одновременно и вершина спортивной карьеры, и символ большой трагедии. Я вспоминаю его с благодарностью и теплотой, но в то же время с глубокой печалью за город и людей, которые меня тогда окружали», — признался Малиньяджи.

