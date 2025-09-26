Формула E: В Andretti подписали контракт с Друговичем

Команда Andretti подтвердила, что в новом сезоне напарником Джейка Денниса станет Фелипе Другович, чемпион Ф2 2022 года и резервный гонщик Aston Martin F1, чьё сотрудничество с этой британской командой вскоре завершится.

«Я очень рад объявить, что присоединюсь к Andretti в Формуле E, и меня по-настоящему воодушевляет то, что ждёт меня впереди, – сказал 25-летний бразилец. – Я контактировал с Andretti с того момента, как выиграл титул в Формуле 2 – в общем, здорово, что нам всё это время удавалось поддерживать связь, и в итоге появилась возможность для совместной работы.

Я слишком долго не выступал в гонках, поэтому невероятно мотивирован и очень хочу вернуться на трассу. Для меня очень важно знать, что я буду выступать в каждой сессии, а не просто выполнять обязанности резервиста, что я делал в течение нескольких предыдущих лет.

Я очень благодарен всей организации Andretti Global за веру в мой потенциал и за поддержку…»

С 2022 года Другович был резервным гонщиков и тест-пилотом Aston Martin F1, не раз садился за руль на пятничных тренировках, но также получил опыт гонок на выносливость, принимая участие в «24 часах Ле-Мана» и американской серии IMSA вместе с заводской командой Cadillac Racing. Кроме того, он дважды работал на тестах новичков в Формуле E.

Поскольку в Формуле E Друговичу предстоит сотрудничать именно с командой Andretti, а это одно из подразделений американской компании TWG, которая также занимается проектом создания Cadillac F1, то теоретически можно предположить, что опыт Фелипе может быть востребован и новой командой Формулы 1.

По-своему символично, что Другович дебютирует в Формуле E на родине, в Бразилии, поскольку 12-й сезон чемпионата мира по гонкам на электромобилях стартует 6 декабря в Сан-Паулу.

