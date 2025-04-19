Ваулз не верит, что Ферстаппен может перейти в Mercedes

Сценарий, при котором Макс Ферстаппен уже в конце этого сезона может расстаться с Red Bull Racing, не даёт покоя прессе, хотя сам голландский гонщик относится к этим пересудам с некоторой иронией: «Многие говорят о моём будущем, кроме меня самого».

Понятно, что раньше времени он не станет делиться никакой конкретной информацией, поэтому различные версии будут неизбежно появляться и в дальнейшем. По одной из них четырёхкратный чемпион мира ведёт переговоры с Mercedes, но Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, в неё не верит.

Он долго работал в заводской команде штутгартского концерна, прекрасно её знает и считает, что нет смысла пытаться сделать Ферстаппена новым напарником Джорджа Расселла.

«Не думаю, что так будет, ведь, по-моему, они очень разные по характеру люди, – цитирует Ваулза издание Racer. – Должен подчеркнуть, что я не Тото Вольфф, однако полагаю, что у команды очень перспективный состав благодаря тому, что за неё выступает Кими Антонелли.

Да, я не могу судить беспристрастно, поскольку долго работал с Кими, но обратите внимание на его прогресс в квалификациях – буквально каждую неделю ему удаётся сделать очередной шаг вперёд, хотя он провёл всего четыре Гран При. Он явно на пути к тому, чтобы стать очень хорошим гонщиком, и в него нужно продолжать инвестировать.

А Джордж сейчас выступает очень результативно. Я хочу сказать, что он ведёт себя довольно тихо, но при этом в его работе вы вообще не увидите просчётов.

Может ли команда прибавить? Да, если пригласить Макса, то можно добиться более высоких результатов. Вряд ли кто-то станет отрицать, что он исключительный гонщик. Я был просто поражён его выступлением в Японии, и он заслуживает всяческих похвал. Но также надо признать, что если его пригласить, то у такого варианта будет немало минусов.

Полагаю, для Mercedes характерна своя прекрасная культура, за команду выступают два гонщика, которым удаётся выжимать из машины почти всё, причём один из них прогрессирует и будет становиться только лучше. Поэтому лично я считаю, что в этой команде для Ферстаппена места нет».

Впрочем, вариант с Mercedes – далеко не единственный, который обсуждается в паддоке: в этом контексте также упоминается Aston Martin, а в последнее время ещё и Alpine. Это началось после того, как Раймонд Вермёлен, менеджер Ферстаппена, был замечен беседующим с Оливером Оуксом, руководителем заводской команды концерна Renault.

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