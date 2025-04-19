Непобежденный супертяж нокаутировал соперника, который был тяжелее на 55 кг

Getty Images/Global Images Ukraine. Гурген Оганесян

В ночь на 19 апреля на арене «Caribe Royale Orlando» в Орландо (США) состоялся бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

На ринге встретились представитель Армении Гурген Оганесян (7–0, 6 КО) и американец Даджуан Коллоуэй (11–3, 9 КО). Оба подошли к этому противостоянию с рекордным весом в своей карьере – 190 кг у боксера из США и 135 кг у его оппонента.

Зрители увидели достаточно конкурентный бой, однако постепенно Оганесян перехватил инициативу и в пятом раунде отправил Коллоуэя в нокдаун. Потрясенный американец не смог продолжить бой.

Даджуан совсем недавно стал автором громкой сенсации в боксе – нанес первое поражение в карьере перспективному ирландцу Томасу Карти.

Гурген Оганесян (Армения) – Даджуан Коллоуэй (США) – TKO 5/8

sport.ua