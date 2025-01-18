Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд высказался об украинском боксере Александре Усике – действующем чемпионе хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Знаете, из-за чего Усика никто не может победить? Александр – левша. Большинство бойцов не могут драться против левши. Они пропускают и думают: «О Боже, как это я пропустил этот удар?» Я вот в свое время дрался со многими людьми, спарринговал со многими, я постоянно менял свой стиль», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

sport.ua