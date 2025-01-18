Алонсо: Терпеть не могу проигрывать – и так будет всегда

Сегодня на стриминговой платформе DAZN состоялась премьера двухсерийного документального фильма, посвящённого Фернандо Алонсо – это подробный рассказ о спортивной биографии двукратного чемпиона мира и его достижениях.

Об Алонсо в фильме рассказывают многие люди, давно и хорошо его знающее: Педро де ла Роса, Тони Кукерелла (бывший главный инженер Ferrari), Роб Смедли (бывший технический консультант Формулы 1), Пол Монаган (главный инженер Red Bull Racing), Майк Крак и другие.

А вот что в этом фильме говорит о себе сам Алонсо: «Все знают меня как гонщика, но очень немногие – как Фернандо. И я хочу, чтобы всё так и оставалось, потому что у каждого из нас есть своя частная жизнь, свои привычки и пристрастия, своё чувство юмора, и всё это очень личное…

Своими сильными профессиональными сторонами я считаю умение эффективно стартовать, добиваться результатов в условиях прессинга и способность выжимать максимум из любой машины, вне зависимости от того, хорошая она или нет. Хотя я выступаю в гонках уже почти 40 лет, мне ещё предстоит многому научиться…

В детстве, когда я начинал заниматься этим спортом, у меня был единственный карт и один комплект шин, а в Астурии часто идут дожди. Когда начинало поливать, все ребята ставили на свои карты дождевые шины, а я продолжал гонять на сликах, потому что у нас не было денег на дождевую резину.

В каком-то смысле что-то подобное повторяется и в наши дни. На дождевые шины у всех команд есть ресурсы, но у Aston Martin нет таких крыльев, как у Ferrari, или такого днища, как у McLaren – список можно продолжить. Этот фильм – история моей жизни, и она вот о чём: мне приходилось сражаться, применяя оружие, которое уступало тому, которым располагали другие, но я старался адаптироваться…

Даже сейчас, если я отправляюсь на картодром и вижу, что я только второй и уступаю лидеру одну десятую или половину десятой, я испытываю ту же самую злость и так же расстраиваюсь, как двадцать с лишним лет назад. Я так злюсь, что мне в такой вечер может быть даже не до ужина. Терпеть не могу проигрывать, вне зависимости от того, насколько упорно мне приходится трудиться – и так будет всегда».

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