Монтойя: Это начало конца Макса в Red Bull

Последние годы Макс Ферстаппен считался самым высокооплачиваемым гонщиком в Формуле 1, но этот сезон лучше начали в McLaren. Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что команда не сможет платить Максу так много, как прежде.

Хуан-Пабло Монтойя: «Это начало конца Макса Ферстаппена в Red Bull. В каком-то смысле Максу очень повезло оказаться за рулём лучшей машины, но этот год возвращает к реальности. Макс хочет побеждать, но если машина Red Bull окажется неконкурентоспособна, переговоры будут совсем другими.

Я думаю, что переговоры год назад, когда Тото Вольф открыто говорил о желании подписать контракт с Максом, прошли бы на совсем других условиях. Цифра была безумной. В McLaren тоже связались с Максом, прежде чем подписать Пиастри, чтобы узнать, сколько он хочет, и цифра тоже была безумной. Теперь Максу придётся выбирать между быстрой машиной и большой зарплатой.

Шесть месяцев назад Макс мог попросить любую сумму за переход, и её бы заплатили. А сейчас ему остаётся пойти к Тото и сказать: «Заплати мне меньше, чем пришлось бы заплатить прежде, но позволь мне сесть за руль твоей машины». Вопрос в том, готов ли Макс это сделать?»

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