«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите

ХНУВД. Александр Усик

Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД) ответил на жалобу по поводу диссертации Александра Усика, объяснив спорные моменты защиты ученой степени и отвергнув все обвинения.

18 марта чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил ученую степень доктора философии, защитив диссертацию в области знаний «Право».

В университете опровергли использование боксером подсказок во время защиты, заявив, что он не подглядывал, а ошибки объяснили «временным нарушением зрения из-за волнения». Публикацию научных статей «задним числом» объяснили последствиями кибератак на серверы журналов. Оснований для отмены степени не видят.

Жалобу подала общественная организация «Червоний Губер», обратив внимание на несколько моментов, в частности подозрение в использовании боксером заранее заготовленных ответов на защите и публикации научных статей «задним числом». В ответ университет обнародовал свое видение ситуации. Причем объяснения оказались довольно неожиданными.

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Так, в ХНУВД заявили, что никаких подсказок или шпаргалок Усик во время защиты не использовал. В ответе говорится, что «из видеозаписи защиты четко видно, что диссертант отвечал на вопросы логично и обоснованно», а также «не пользовался вспомогательными материалами». Наклоны головы вниз на видео, по мнению вуза, не свидетельствуют о подглядывании – напротив, ответы были содержательными и полноценными.

ХНУВД: «Из видеозаписи защиты четко видно, что диссертант отвечал на вопросы логично и обоснованно, раскрывая суть каждого из поставленных ему вопросов, не пользовался вспомогательными материалами, не подглядывал, как говорится в жалобе, в «заранее подготовленные ответы».

Особое внимание университет уделил объяснению ошибок в терминах, прозвучавших во время выступления Усика. В ХНУВД это связали не с нехваткой подготовки, а с волнением и даже «временным нарушением зрения». Мол, диссертант так сильно нервничал, что это повлияло на его восприятие и четкость ответов.

ХНУВД: «Неточное, а подчас ошибочное произнесение диссертантом некоторых терминов и других категорий во время выступления, а также при ответах на замечания рецензентов и официальных оппонентов было связано прежде всего с временным нарушением зрения у диссертанта в результате волнения, а не с его недостаточной (слабой) подготовкой».

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Еще один спорный момент – возможная фальсификация публикаций по теме диссертации. В организации «Червоний Губер» утверждали, что часть статей могла быть опубликована постфактум. Однако университет объяснил изменение метаданных научных публикаций «кибератаками на серверы сайтов научных журналов». По их версии, в марте и апреле 2024 года часть данных была утрачена, а после восстановления файлов дата их создания изменилась – и это, мол, вызвало путаницу.

ХНУВД: «В результате кибератак на серверы сайтов научных журналов, которые имели место в течение марта–апреля 2024 года, были частично утрачены данные на серверах. После восстановления работы серверов и восстановления утерянных файлов из архива и их проверки в файлах изменились метаданные. 24.04.2024 – это дата восстановления файлов, а не дата их загрузки (создания), однако в современных реалиях это не может быть свидетельством недостоверности научных публикаций».

В итоге ХНУВД не увидел оснований для отмены решения спецсовета о присуждении Усику степени доктора философии. Таким образом, Усик остается доктором философии и спокойно готовится к следующему бою уже с ученой степенью.

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Ответ ХНУВД на жалобу от организации «Красный Губер»

sport.ua