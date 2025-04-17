Главный тренер Арсенала высказался после победы над Реалом

Наставник "канониров" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы своей команды над "Реалом" в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (2:1, общ. 5:1). Там у него спросили, чувствовал ли он когда-то большую гордость за своих игроков.

"Пожалуй, нет. И не только потому, что мы третий раз в нашей истории вышли в полуфинал, но и из-за того, как мы это сделали. Не только из-за качества нашей игры, но и из-за обстоятельств и количества травм, которые мы имели. Это показывает характер этой команды, этого клуба. Это вечер, которым стоит очень гордиться", – сказал Артета.

Он также рассказал, что этот результат говорит о прогрессе "Арсенала".

"Раньше все было совсем иначе, потому что мы вообще не могли быть на этой стадии, ведь клуб 7 лет не играл в Лиге чемпионов. Это говорит о прогрессе и о ряде замечательных решений, которые были приняты в клубе, а также о вкладе многих людей, благодаря которому мы здесь. Сегодня было видно то, насколько эта команда голодная, решительная и амбициозная. Мы движемся дальше, безусловно", – сказал Артета.

Добавим, что в полуфинале "канониры" встретятся с "ПСЖ".

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