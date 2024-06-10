Вассёр: Надеюсь, подобных спадов мы больше не увидим

В Канаде сложности у Ferrari начались уже в субботу: гонщикам не удавалось быстро прогревать резину, и в финальную сессию им пройти не удалось. А во вчерашней гонке к этому добавились проблемы с силовой установкой на машине Шарля Леклера, которые проявились почти сразу и прежде всего сказались на максимальной скорости на прямых.

Всё закончилось сходом обеих машин Скудерии – Карлос Сайнс допустил ошибку и вылетел с трассы, повредив свою SF-24.

Разумеется, с техническими проблемами необходимо разобраться как можно быстрее, чтобы избежать их повторения в Испании, тем более что итальянская команда пока не планирует внедрять заметных усовершенствований, и следующий комплекс обновлений будет представлен только в Сильверстоуне.

После откровенно неудачного монреальского уик-энда Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, пообещал немедленно принять меры.

«Надеемся, по ходу этого Гран При проявились все проблемы сразу, и в Испании наша форма будет намного лучше, – заявил руководитель команды из Маранелло. – Мы всё проанализируем и постараемся понять, что можно было сделать иначе, тем более, в пятницу нам казалось, что с темпом у нас порядок.

Сезон долгий, и у нас ещё будут успехи и неудачи, но я надеюсь, что подобных спадов мы больше не увидим.

В случае с машиной Шарля уже на втором круге гонки мы зафиксировали падение мощности двигателя примерно на 80 л.с. Мы надеялись, что гонка будет остановлена красными флагами, и тогда мы бы попытались произвести проверку и перезагрузку всех систем и вернуться на трассу.

Но красных флагов не было. Поэтому нам пришлось провести долгий пит-стоп, из-за чего мы отстали почти на круг, и гонка, по сути, для него была закончена.

Если говорить о Карлосе, то он неудачно стартовал, поэтому оказался в глубине пелотона, после чего на одной из стадий гонки у него был контакт с другой машиной, из-за чего было повреждено заднее крыло и днище машины, поэтому продолжать борьбу было невозможно».

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