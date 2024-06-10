Российская теннисистка из топ-100 рейтинга будет выступать за Армению

В армянском правительстве утверждают, что сейчас еще продолжается процедура смены гражданства теннисистки Элины Аванесян

Ряд армянских СМИ со ссылкой на заместителя министра образования, науки и спорта Карена Гилояна опубликовали новость о смене гражданства теннисистки Элины Аванесян. По словам Гилояна, Аванесян «будет выступать под флагом Армении».

21-летняя уроженка Пятигорска еще в апреле этого года рассказала росСМИ, что вопрос смены гражданства «не обдумывается и не обсуждается».

В обновленном рейтинге WTA Аванесян занимает 78-ю строчку (высший рейтинг №60). На Открытом чемпионате Франции теннисистка дошла до четвертого круга, проиграв будущей финалистке Жасмин Паолини. В начале года она также дошла до 1/16 финала Australian Open, где проиграла украинке Марте Костюк.

Напомним, что в июне 2022 года о смене российского гражданства на грузинское объявила Натела Дзаламидзе, в июне прошлого года под французский флаг перешла играть Варвара Грачева, а в январе этого года стало известно, что за Казахстан будет выступать Александр Шевченко.

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