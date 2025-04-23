Мадрид. Монфис в трех сетах победил “квалифаера” и сыграет дальше против действующего чемпиона Рублева

Итоги первого игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Жауме Мунар (Испания) 6:4, 2:6, 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) 6:7(7), 7:6(3), 6:3

Арольд Майо (Франция, Q) – Корентен Муте (Франция) 6:3, 4:2 отказ

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) 6:4, 6:4

Мариано Навоне (Аргентина) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:4

Этан Куинн (США, Q) – Душан Лайович (Сербия, Q) 6:3, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) – Алекс Микельсен (США) 7:6(2), 7:6(4)

Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия, Q) 1:6, 6:2,

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) 6:3, 6:4

Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC) 6:3, 6:2

Федерико Чина (Италия, WC) – Коулман Вонг (Гонконг, WC) 7:6(5), 6:1

Артур Риндеркнех (Франция) – Роман Сафиуллин (-) 7:6(4), 6:1

Ласло Джере (Сербия) – Фабио Фоньини (Италия, Q) 6:2, 6:3

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александар Ковачевич (США) 3:6, 7:5, 6:2

Себастьян Офнер (Австрия, PR) – Уго Гастон (Франция, Q) 6:4, 6:3

Фабиан Марожан (Венгрия) – Флавио Коболли (Италия)

• 18-летний Федерико Чина выиграл первый матч в карьере на “Мастерсе” на грунте. Итальянский теннисист получил вторую wild card в сезоне в основную сетку турнира АТР 1000 (первая была в Майами) и второй раз преодолел стартовый раунд. Во втором круге 373-я ракетка мира Чина сыграет против 24-го номера рейтинга АТР американца Себастьяна Корды.

• Гаэль Монфис впервые с 2022 года выиграл матч на “Мастерсе” в Мадриде, где его лучшим результатом является четвертьфинал в 2008 и 2010 годах. Во втором круге Монфис сыграет против действующего чемпиона турнира, восьмой ракетки мира Андрея Рублева, которому он проиграл две недели назад на “Мастерсе” в Монте-Карло (общий счет их противостояния 3-1 в пользу Рублева).

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