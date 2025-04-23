ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица

ФХУ

На юношеском чемпионате мира по хоккею U-18 в Дивизионе 1A завершился третий игровой день.

Сборная Украины обыграла Австрию со счетом 6:3 и с шестью очками поднялась на второе место.

К выходу в элитный дивизион уверенно идет Дания, которая обыграла Казахстан 5:2 и лидирует с 9 очками. В зоне вылета остается Венгрия, у которой пока нет очков.

24 апреля Украина U-18 сыграет против Словении, у которой 5 очков и третье место.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Украина – Австрия 6:3

Словения – Венгрия 2:0

Казахстан – Дания 2:5

sport.ua