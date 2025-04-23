Он дрался с Джошуа и Уайледром. Известный боксер закончил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Хелениус

Известный финский боксер супертяжелого веса Роберт Хелениус принял решение о завершении карьеры.

На профи-ринге финский боксер провел 37 боев, в которых выигрывал 32 боя и потерпел 5 поражений. В его активе также 21 нокаут.

«Имея за плечами 41 год жизни и 27 лет в этом спорте, было бы неплохо сохранить несколько клеток мозга после окончания карьеры», – сказал Хелениус.

Хелениус известен своими боями с бывшими чемпионами мира Деонтеем Уайледром и Энтони Джошуа. В двух этих боях финский супертяжеловес был нокаутирован.

Ранее Хелениус был дисквалифицирован на 2 года.

sport.ua