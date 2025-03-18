Энтони Джошуа получит шанс сразится за титул, который освободит Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик планирует провести бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

В этом случае украинскому боксеру придется отказаться от одного пояса, потому что Всемирная боксерская организация требует от Усика выйти на ринг против новозеландца Джозефа Паркера. Эксперт Спенсер Оливер прокомментировал ситуацию в супертяжелом весе:

«WBO планирует провести бой Усик – Паркер, но этого не случится. Украинец нацелен на поединок с Дюбуа, они разыграют три титула. Очевидно, что Всемирная боксерская организация заберет свой пояс в украинца и сделает Джозефа полноценным чемпионом.

Новозеландец выйдет на ринг против Энтони Джошуа, он наиболее вероятный претендент на титул WBO. Потом мы увидим схватку победителей за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа заслужил свой шанс. Он был двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе и на протяжении многих лет являлся символом бокса. Он проиграл Дюбуа, который был в отличной форме и провел блестящий бой. Эй Джей по-прежнему остается громким именем в боксе», – сообщил Оливер.

sport.ua