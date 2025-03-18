Оскар Пиастри обсудит с McLaren командную тактику

Во время гонки в Мельбурне, когда пилоты McLaren занимали первую и вторую позиции, а Оскар Пиастри сокращал отставание от Ландо Норриса, команда вышла на связь с австралийским гонщиком и приказала ему не обгонять напарника. После финиша Пиастри рассказал, что обсудит с командой этот момент.

Оскар Пиастри: «Я думаю, что гонка и обстоятельства на трассе были довольно экстремальными. Мы догоняли круговых, на трассе была только одна сухая траектория, и мы не знали, пойдёт ли дождь.

Учитывая всё это, я поговорю с командой, чтобы лучше понимать, о чём они думали в тот момент. Но, полагаю, вполне очевидно, что подобные указания могут поступать и в противоположном направлении».

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