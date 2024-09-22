Карл ФРОЧ: «Джошуа упал лицом вперед и устроил маленький брейк-данс»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
«Джошуа был избит от макушки до пят. Меня беспокоит то, что каждый раз, когда Джошуа получал удар в подбородок, его ноги подкашивались, его способность к восстановлению была ужасной…
Это проблема, когда ты спишь на шелковых простынях, ты больше не хочешь этого. Я сомневаюсь, что Джошуа хочет находиться на боксерском ринге… Эй Джей упал лицом вперед, задница в воздухе, устроил маленький брейк-данс. Я не придираюсь, но боец не должен так уходить», – сказал Фроч.
Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.