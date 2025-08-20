Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высоко оценил уровень временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Агита Кабайела.

«Мой бой с Кабайелом? Да к черту это, к черту драться с этим парнем. Агит сейчас захватывает власть в дивизионе, пришло время это сделать. За такие вещи не стоит драться, ни за какие деньги мира», – отметил Тайсон.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua