Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высоко оценил уровень временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Агита Кабайела.
«Мой бой с Кабайелом? Да к черту это, к черту драться с этим парнем. Агит сейчас захватывает власть в дивизионе, пришло время это сделать. За такие вещи не стоит драться, ни за какие деньги мира», – отметил Тайсон.
Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.