Один из самых перспективных нападающих Серии А станет игроком "Аталанты".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в ближайшее время 25-летний черногорский центрфорвард "Лечче" Никола Крстович перейдет в "Аталанту" за 25 миллионов евро. Между клубами и агентами игрока уже подписано соглашение, в котором будут прописаны бонусы. Детали условий личного контракта не разглашаются.

Отмечается, что Крстович согласился на переход, поскольку он хочет играть в Лиге чемпионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в прошлом сезоне Никола Крстович забил 12 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах за "Лечче" во всех турнирах.

www.ua-football.com