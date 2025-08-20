US Open. Коллинс и Гаррисон, которые заменили Синнера и Синякову, вышли в полуфинал турнира в миксте

Результаты первого игрового дня в смешанном парном разряде на американском “мэйджоре”



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $2,360,000

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Джессика Пегула/Джек Дрэйпер (США/Великобритания, 1) – Эмма Радукану/Карлос Алькарас (Великобритания/Испания, WC) 4:2, 4:2

Мирра Андреева/Даниил Медведев (-) – Ольга Данилович/Новак Джокович (Сербия, WC) 4:2, 5:3

Ига Швёнтек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия, 3) – Мэдисон Кис/Фрэнсис Тиафо (США) 4:1, 4:2

Кэти Макнелли/Лоренцо Музетти (США/Италия, WC) – Наоми Осака/Гаэль Монфис (Япония/Франция, WC) 5:3, 4:2

Даниэль Коллинс/Кристиан Гаррисон (США, Alt) – Белинда Бенчич/Александр Зверев (Швейцария/Германия) 4:0, 5:3

Тэйлор Таунсенд/Бен Шелтон (США, WC) – Аманда Анисимова/Хольгер Руне (США/Дания, 4) 4:2, 5:4(2)

Каролина Мухова/Андрей Рублёв (Чехия/-) – Винус Уильямс/Райли Опелка (США, WC) 4:2, 5:4(4)

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC) – Елена Рыбакина/Тэйлор Фритц (Казахстан/США, 2) 4:2, 4:2

Джессика Пегула/Джек Дрэйпер (США/Великобритания, 1) – Мирра Андреева/Даниил Медведев (-) 4:1, 4:1

Ига Швёнтек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия, 3) – Кэти Макнелли/Лоренцо Музетти (США/Италия, WC) 4:1, 4:2

Даниэль Коллинс/Кристиан Гаррисон (США, Alt) – Тэйлор Таунсенд/Бен Шелтон (США, WC) 4:1, 5:4(2)

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC) – Каролина Мухова/Андрей Рублёв (Чехия/-) 4:1, 5:4(4)

Отметим, что полуфиналы и решающий матч пройдут сегодня.

