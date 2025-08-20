Култхард: Однажды я проиграл Максу пять секунд

Гонщики, даже бывшие, не любят уступать, но в подкасте Indo Sport Дэвид Култхард признал, что однажды проиграл Максу пять секунд на круге…

Дэвид Култхард: «Два года назад я снимал небольшой фильм в Имоле, и выезжал на RB7 – чемпионской машине Себастьяна Феттеля. Я проехал один круг на трассе, где выиграл Гран При в 1998-м, а потом Макс сел за руль и сразу оказался на пять секунд быстрее.

На самом деле, я был доволен своим временем, поскольку не был в Имоле больше десяти лет и примерно столько же не участвовал в гонках. Эта разница даёт представление о том, что значит быть на пике формы. Это как выпустить давно завершившего карьеру в теннисе Бьорна Борга на корт с Новаком Джоковичем или другим сильнейшим действующим игроком. Вряд ли он выиграет хоть одно очко.

За эти годы мышцы шеи ослабли, на съёмках я чувствовал себя очень некомфортно на трассе. Но к этой боли привыкаешь, когда постоянно выходишь на старт.

Мне повезло уйти в отставку по собственному желанию, а не потому, что меня выгнали. После этого я целый год не занимался спортом и был счастлив не испытывать боли в шее, спине, руках, голове из-за вибраций, не слышать звона в ушах из-за шума. В Формуле 1 вы выступаете во враждебной среде, и в конце карьеры я мотивировал себя тем, что смогу выдержать больше этой боли, чем мой соперник, что эта боль заставит остановиться его, а не меня».

