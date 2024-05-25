Риккардо: Квалификация в Монако – это крутой день!

Гонщики RB не попали в десятку по итогам второй пятничной тренировки, но с оптимизмом ждут субботу…

Юки Цунода (11-й): «Ещё один позитивный день. После первой тренировки ощущения были хорошими. Есть некоторые мелочи, в которых нужно прибавить, но для этого и нужны тренировки. К примеру, мы можем улучшить фазу торможения, чтобы избежать скольжения, особенно с резиной C5 – она очень к этому чувствительна. В остальном, всё хорошо, всё позитивно. Скорость есть, и я с нетерпением жду завтрашнего дня».

Даниэль Риккардо (16-й): «Я рад вернуться в Монако и вновь пилотировать на этой трассе. Я доволен тем, чего мы сегодня добились, у нас неплохая скорость, хотя этого не видно по протоколу. Надеюсь, завтра на шинах Soft мы сможем побороться за выход в финал квалификации.

В конце второй тренировки я нашёл нужный ритм, теперь нужно оптимизировать настройки. С нетерпением жду завтрашнего дня, я взволнован, ведь квалификация в Монако – это один из самых крутых дней в календаре Формулы 1».

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