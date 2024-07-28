Брандл: Перес может сыграть важную роль

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл о расстановке сил в предстоящей гонке…

Мартин Брандл: «Сегодня в Спа команды ждёт настоящее испытание. Они потеряли субботу из-за дождя, устроили нам захватывающую квалификацию, Ферстаппен получил штраф и не сможет стартовать с поула. А сегодня новый день, когда ногое можно изменить.

И не забывайте о Пересе – для него это большой шанс. Все говорят, что доминировать будет McLaren, рассуждают о том, обгонят ли они Ferrari и как быстро Ферстаппен их догонит. Но они игнорируют Переса, чего делать не стоит. Если он обретет свою истинную форму, а здесь он хорош, у него отличная машина, то может диктовать свои условия, пока Макс отыгрывается. Перес сегодня может сыграть важную роль».

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