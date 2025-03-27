В Red Bull Racing по-своему отреагировали на трудности, с которыми столкнулся Лиам Лоусон в начале сезона и приняли решение произвести рокировку: начиная с Гран При Японии напарником Макса Ферстаппена станет Юки Цунода. А молодой новозеландский гонщик возвращается в Racing Bulls.

Официально: Цунода заменит Лоусона уже в Японии

В Red Bull Racing по-своему отреагировали на трудности, с которыми столкнулся Лиам Лоусон в начале сезона и приняли решение произвести рокировку: начиная с Гран При Японии напарником Макса Ферстаппена станет Юки Цунода. А молодой новозеландский гонщик возвращается в Racing Bulls.

Кристиан Хорнер, руководитель и исполнительный директор команды: «Было тяжело смотреть на сложности Лиама за рулём RB21 на двух первых гонках, и в итоге мы приняли общее решение произвести эту раннюю замену.

Мы начали сезон 2025 года, поставив перед собой две амбициозные цели: сохранить чемпионский титул и вернуть себе Кубок конструкторов, так что решение было принято исключительно из спортивных соображений.

Мы признаём, что с RB21 ещё очень много работы, и опыт Юки будет очень полезным в процессе модернизации этой машины. Мы с радостью приглашаем его в нашу команду и будем с нетерпением ждать, когда он сядет за руль.

Мы считаем своим долгом заботиться о Лиаме, оберегать его и помогать ему развиваться как гонщику, поэтому вместе с ним считаем, что после столь трудного старта сезона есть смысл принять безотлагательные меры, чтобы он мог набираться опыта. Поэтому он продолжит карьеру в команде Racing Bulls, которую он отлично знает, и в знакомом для него окружении».

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