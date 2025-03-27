Утверждены официальные даты летнего трансферного окна в Италии

Конец сезона еще не наступил, однако вопросы относительно летнего трансферного окна активно возникали на уровне руководства лиги. В регламенте Серии А появились важные изменения из-за проведения клубного чемпионата мира 2025 года.

Летнее трансферное окно в Италии откроется 1-го июля, а закроется 1-го сентября этого года в 20:00, об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на местную федерацию футбола.

Поскольку миланский "Интер" и туринский "Ювентус" участвуют в КЧМ-2025, для них будет открыто дополнительное окно с 1-го по 20-е июня. Это дает им возможность продавать или покупать игроков, которые будут доступны для участия в турнире.

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Также подтверждено, что зимнее трансферное окно на 2026 год, будет длиться со 2-го января по 2-е февраля.

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