Центрбек Наполи получил травму на тренировке

Игрок, вероятно, вернется на поле в феврале
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Центральный защитник "Наполи" Алессандро Буонджорно получил травму во время тренировки команды в понедельник, 16 декабря.
Как сообщил Николо Скира, у футболиста диагностированы переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков. Возвращение игрока на поле ожидается в феврале 2025 года.
Алессандро в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.
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