Центрбек Наполи получил травму на тренировке

Игрок, вероятно, вернется на поле в феврале

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник "Наполи" Алессандро Буонджорно получил травму во время тренировки команды в понедельник, 16 декабря.

Как сообщил Николо Скира, у футболиста диагностированы переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков. Возвращение игрока на поле ожидается в феврале 2025 года.

Алессандро в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеУПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря

www.ua-football.com