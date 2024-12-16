ВИДЕО. Усик рассказал, когда в последний раз сильно напивался. Топ-история

Youtube. Александр Усик

Александр Усик накануне боя с Тайсоном Фьюри пообщался с Youtube-каналом Boxing King Media.

Журналист спросил, когда украинский боксер в последний раз напивался в своей жизни, и получил достаточно длинную, но очень интересную историю с воспоминаниями о Крыме:

«Это случилось очень давно. Мне было 6 или 7 лет. Мама праздновала день рождения. Мы жили в Крыму в маленькой однокомнатной квартире.

Стол был накрыт – были стаканы, лимонный ликер и лимонад. Мои мама, папа и их друзья вышли на улицу покурить, а я подошел к столу и подумал: «О, алкогольный напиток. Может, это не так уж и плохо».

Я выпил ликер и запил его лимонадом, не понял, что происходит, и начал спотыкаться. Моя мама сказала: «Боже мой, что случилось?» Мой папа ответил: «Я знаю, что случилось. Этот парень пьян».

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Я был пьян. Не очень хорошо это помню, но подумал: «Это ужасно». Я больше никогда так не буду пить, потому что голова не работает». Мне хотелось спать. Я пошел в комнату, выпил воды и сказал: «Пожалуйста, помогите мне, я умру».

Мой папа ответил: «Нет, ты будешь жить». Это был очень ценный урок. Для меня это было замечательно», – поделился историей Усик.

Напомним, что бой Усика против Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Боксеры даже созвонились перед боем.

sport.ua