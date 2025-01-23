ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой за титул временного чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Богачук

Всемирный боксерский совет опубликовал несколько важных решений относительно титульных поединков в различных весовых категорий. Изменения коснулись и украинского боксера Сергея Богачука (25–2, 24 КО), который выступает в первом среднем весе (д 69,9 кг).

В организации официально объявили о поединке за титул временного чемпиона WBC – 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на ринге встретятся американец Вирджил Ортис и представитель Узбекистана Исраил Мадримов. Победитель этого противостояния должен будет провести бой против украинца Богачука. Таким образом, Сергей может побороться за пояс WBC ориентировочно летом 2025 года.

В этом дивизионе обладателем полноценного титула WBC является еще один американец Себастьян Фундора, однако он решил провести обязательную защиту по линии WBO.

Интересно, что Богачук уже встречался с Ортисом в августе прошлого года – в конкурентном поединке уступил решением большинства.

sport.ua