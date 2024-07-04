Следить
Бокс

Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

4 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с британским дуэтом Наикта Бэйнс / ​Амелия Раецки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №10 после матча Синякова / Таунсенд – Масарова / Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

    • Далее по сетке победительницы матча Сара Бет Грей / Тара Мур [WC] – Николь Мелихар / Эллен Перес [3].

    РАСПИСАНИЕ ДНЯ

    ТУРНИРНАЯ СЕТКА

    ПРИЗОВЫЕ

    Киченок / Бабош – Бейнс / Раецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

  • 1.24
  • 4.3

    • Сделать ставку Зробити ставку
    sport.ua

    Категории
    Комментарии
    Больше в Бокс
    aquapolis